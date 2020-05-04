5月3日下午，沙烏地股市開盤後迅速下挫，不到一小時，跌幅就超7%以上，截至當天收盤，跌幅仍在7.4%以上。而杜拜、埃及、以色列等多個中東國家股市也出現了集體跳水的行情。

過去中東國家躺在石油上數錢的日子也可能結束了。因油價暴跌造成的市場巨震，中東產油國收入大幅縮減。今年第一季度，沙烏地石油收入較去年同期已經下滑了24%。

隨著全球石油存儲庫容不斷告急、油價暴跌，油氣行業整體損失將超過兆美金，負油價仍有可能捲土重來，市場悲觀情緒依舊。

也有分析師認為，價格戰也是中東土豪們維持石油地位的武器，沙烏地原油巨頭沙烏地阿美更是會成為行業絕對龍頭。不過當天，受中東股市跳水影響，沙烏地阿美也大跌近6%。

截至當天收盤，沙烏地TASI指數報收6585.58點，跌超7.41%。

除了沙烏地股市之外，杜拜、埃及、以色列、等中東國家的主要國家指數也出現了集體下跌的態勢。

截至19點左右，杜拜DFM綜合指數收盤跌近4%；埃及開羅指數收盤跌超3%；以色列特拉維夫TA35指數跌超2%左右。

(中時電子報)