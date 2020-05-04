花旗集團宣佈任命花旗（台灣）銀行總經理張聖心為花旗亞太區企業金融事業群總裁（APAC Corporate Banking Chairman），除原本花旗（台灣）總經理一職，負責台灣相關業務外，將透過她卓越的領導力、豐富的經驗，及與重量級客戶的深厚關係，協助拓展亞太區企業金融業務。

花旗亞太區銀行、資本市場及財務顧問服務事業群負責人Jan Metzger表示：「我們期待新的任命能進一步建立我們在亞太區與企業、金融機構、公共部門客戶，以及區域內財富500強（Fortune 500）中95％客戶之間堅固的關係基礎上。」

花旗指出，張聖心是花旗（台灣）銀行總經理暨台灣區銀行、資本市場及財務顧問服務事業群負責人，負責管理花旗的機構業務客戶，為跨國企業、當地百大企業、金融同業及公共部門等提供企業金融與投資銀行服務。在她的領導下，花旗台灣去年在企業金融業務上表現亮眼。運用集團的資源與全球網絡，2019年花旗台灣完成多起指標性籌資計畫及跨國併購，協助大型客戶進行海外版圖拓展，讓客戶觸角及產品線更廣，在經營策略上也更多元。

除獲得客戶信任，花旗台灣在企業金融的成果也有目共睹。該行指出，2019年榮獲《金融亞洲雜誌》及《亞元雜誌》選為台灣「最佳國際投資銀行」，也得到《財資》Triple A「最佳企業金融與機構法人」、「最佳併購銀行」及「最佳企業債券」等大獎。花旗台灣已連續5年奪下《財資》Triple A「最佳企業金融與機構法人」殊榮，同時連續4年獲《金融亞洲雜誌》選為台灣「最佳國際投資銀行」。

花旗企業金融事業群為全球重量級跨國企業提供領先金融服務，滿足全球傑出企業、金融機構及公共部門客戶的財務需求。花旗說明，花旗亞太區在過去12個月完成1,000億美元的併購案，並為亞洲客戶自資本市場籌措1,500億美元的資金。

花旗企業金融提供全方位的企業金融解決方案，從現金管理、外匯交易、貿易財資、保管業務、清算及融資到資本市場、衍生性金融商品及結構型商品等。企業金融同仁亦與投資銀行同仁合作，提供客戶投資銀行服務。該行強調，張聖心的新職務將有助花旗更深入了解行業趨勢及市場知識，同時將幫助花旗更進一步為客戶量身訂做其特定需求，提供源源不絕的跨境創新和本地金融解決方案。

張聖心於1989年加入花旗銀行擔任儲備幹部，在花旗（台灣）銀行已服務超過30年，過去於花旗台灣擔任過多項職務。對工作的熱忱數十年如一日，對人才培育也不遺餘力，每年皆會親自參加花旗校園徵才活動，或與青年學子座談。

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