疫情持續改變都會人口的通勤型態，根據Google掌握的數據，今年3月前往公共運輸轉運站的人流減少了24%，而騎多少、付多少且不會遇到人潮聚集的共享機車，更是成為通勤族的代步首選，剛性需求殷切，遠傳(4904)洞察消費者需求，今(4)日宣佈攜手共享機車領導品牌GoShare推出「騎樂無窮」資費方案，月付699以上資費方案，就享有遠傳優質網路上網吃到飽，再享連續24個月每月200元的GoShare騎乘金，合約期間共計贈送達4800元，攜手合作品牌共推訂閱服務回饋用戶，相當於每月可以免費騎80分鐘的GoShare騎乘時數。

GoShare為電動機車龍頭Gogoro旗下的移動共享服務品牌，去年8月上線立即掀起共享機車市場浪潮，僅半年時間即達到55萬累積會員數，在共享機車市場後發先至，躍升業界領導品牌，並訴求「想去哪就去哪」的精神，只要在GoShare目前營運範圍台北市、桃園市，以及第二季即將進軍的台南市，都可以24小時隨借隨還GoShare，再搭配首發於新北市青春山海線的GoShare DOTS定點借還服務，大幅提升城市移動和在地輕旅行的自由度，這項專案也是遠傳繼與Gogoro的合作後，再度深化合作面向，與GoShare攜手一起將智慧運輸與綠能導入用戶生活。

此外，針對輕度上網需求的用戶，遠傳「騎樂無窮」資費方案也規劃了輕鬆的入手方案，無論是攜碼、新申辦或是續約用戶，月付498，也能以21Mbps的速度上網吃到飽，並享有總額500元的GoShare騎乘金優。

(時報資訊)