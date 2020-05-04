摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，五一連假期間，美股道瓊指數重挫近千點，拖累台股4日跳空開低，所幸午盤過後低接買盤進場，跌幅收斂，終場留下一根下影線，盤面強勢股仍聚焦在生技族群。後續觀察重點在於大盤月K線能否站上月均線10,700點位置，若能站穩三日，才能視為短線回檔危機解除。

個股方面，本周納入投資組合的台耀，瑞德西韋藥效不斷傳出好消息，持續吸引資金轉入，後市看俏。

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