逐洞賽│摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:522020/05/04 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，五一連假期間，美股道瓊指數重挫近千點，拖累台股4日跳空開低，所幸午盤過後低接買盤進場，跌幅收斂，終場留下一根下影線，盤面強勢股仍聚焦在生技族群。後續觀察重點在於大盤月K線能否站上月均線10,700點位置，若能站穩三日，才能視為短線回檔危機解除。 個股方面，本周納入投資組合的台耀，瑞德西韋藥效不斷傳出好消息，持續吸引資金轉入，後市看俏。 (工商 ) #台耀 #摩爾 #投顧分析師 #鐘崑禎 #逐洞賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 《類股》瑞德西韋實驗亮曙光 中化生、台耀狂歡 09:262020/04/30 財經 藥品、快篩打世界盃 中化生大江俏 04:102020/05/01 證券．權證 產品具成長性 3月營收亮眼 中化生九豪 展望佳 04:102020/05/03 產業特刊 倫元投顧分析師陳學進 擁大南港案 EUV訂單暢旺 國揚家登 業績可期 04:102020/05/03 產業特刊 受惠宅經濟 瑞德西韋助攻 華邦電台耀 添利多 04:102020/05/03 產業特刊 Q1營收創新高 受惠5G布建 嘉威金居 營運看旺 04:102020/05/03 產業特刊 台耀 KD呈多頭排列 04:102020/05/03 證券．權證 逐洞賽│倫元投顧分析師陳學進 17:522020/05/04 財經 逐洞賽│永誠國際投顧分析師李忠興 17:522020/05/04 財經 逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:512020/05/04 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 川普一句話釀災！ 再恐嚇「最終懲罰」就是對陸關稅制裁 - 財經 挑起貿易戰火！川普殺招火力全開 逼全球供應鏈撤陸 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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