倫元投顧分析師陳學進表示，台股4日開低震盪，終場下跌271.66點，跌幅2.47％，收在10,720.48點，反觀櫃買指數相對抗跌，終場僅小跌0.64點，跌幅0.46％，以137.06點作收。三大法人方面，外資轉賣370.11億元，投信續買0.54億元，自營商轉賣57.5億元，惟外資於台指期貨市場上加碼買回20口多單，累計淨多單部位為36,610口，心態轉趨謹慎中性偏多。

五一勞動節期間，美國總統川普擬向大陸追究新冠疫情賠償責任，將要求比德國索賠的1,490億歐元更高的巨額費用，敲響華爾街警鐘，加上歐美經濟數據表現欠佳，包括美國4月Markit製造業採購經理人指數（PMI）跌至36.1外，美國領取失業救濟金的累計人數截至4月25日止也已突破3千萬人，歐元區首季國內生產毛額（GDP）成長率全面暴跌，創下二戰以來最大的季度萎縮。

眾多利空衝擊下，道瓊指數1日重挫2.55％，與台股連動密切的費半指數也下跌5.02％，導致台股4日同步開低。

然此次重挫僅是逢低擇優布局的好機會，主因在於美國聯準會（Fed）不惜動用一切工具救市，因此每當短線遇利空襲擊而下殺拉回後，股市仍將在短時間內回穩。

其次，隨歐美疫情趨緩，全球各國皆準備於5月開始逐步重啟經濟活動，且下半年經濟可望優於上半年，甚至不排除將有報復性需求出現，對股市可望提供有利支撐。

個股方面，本周納入投資組合的熱映，受惠額溫槍熱銷，推升營收及獲利大爆發，股價4日持續亮燈鎖漲停，後續只要量價不失控，配合業內法人大戶心態偏多不變，續漲再創新高的機會仍可期待。

盤面4日權值股、產業龍頭及金融股成為殺盤重心，反觀口罩不織布、耳溫槍、快篩疫苗、網通、被動元件、矽晶圓、工業電腦、半導體設備等中小型轉機題材股，仍舊呈現強恆強的格局，顯見市場多頭人氣尚未退燒，後市行情並沒有悲觀或看壞的道理，只要選對趨勢、產業及股票，獲利可期。

(工商 )