永誠國際投顧分析師李忠興說，受美中關係緊繃及財報利空影響，連假期間美股連二黑，費半指數兩日跌幅達8.53％，盤中道瓊電子盤下跌逾200點，拖累台股4日終場下跌271.66點，而櫃買表現卻相對強勢，僅下跌0.46％。此外，上市加上櫃高達40檔以漲停板作收，個股與大盤走勢明顯不同。

他指出，外資第一季大賣台股5,318億元，4月份終於反賣為買，而上周外資才買超518億元，4日卻立即反手拋出370億元。本波台股自3月下旬起，展開將近2,500點的強勁V型反彈，外資不但沒有參與，反而有點進退失據，常見追高殺低，但內資操作卻遠勝外資，從中小型股的強勢表現即可知曉。

上周美股道瓊指數回檔，技術面跌破上升趨勢線，4日外資大賣並不意外，而內資操作多採反市場思考，往往跟著國際股市反著做，趁著國際股市回檔，內資做多很正常，因此投資人須慎防，一但國際股市反彈，內資可能會站在賣方。

個股方面，本周納入投資組合的中化生，完成實驗室開發，成功合成高純度的瑞德西韋，美國更盡速通過三期臨床試驗，後市營運具想像空間。

(工商 )