逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:512020/05/04 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，受美股連日拉回影響，台股五一連假後補跌，指數於季線附近震盪，研判未來將在月線至季線間盤整，反覆進行打底及擴底動作，短線在指數未跌破月線前，建議買黑賣紅策略操作，切勿追高殺低。 此外，後續搶反彈手腳要快、見好就收，電子族群反彈至中期均線位置宜先出場，選股以營收成長性高的族群或個股為首選。個股方面，本周納入投資組合的九豪，技術面出現轉強訊號，有機會延續漲勢。 (工商 ) #九豪 #啟發投顧分析師楊基政 #指數 #季線 #逐洞賽 也許您會感興趣 推薦閱讀 股大漲越季線 匯又見２字頭 04:102020/04/30 財經要聞 大立光攻4千 台股氣盛 一舉飛越季線 04:102020/04/30 財經要聞 台積戰300天險 悍將林立 衝破整數大關 04:102020/04/30 財經要聞 熱門股－和鑫 漲停放量站上季線 04:102020/04/30 證券．權證 《期貨》三大期指全面開高 5月台指期漲104點、過10800關 09:092020/04/30 財經 雙龍頭領軍 被動元件量價全面向「錢」衝 10:262020/04/30 財經 小道瓊期下檔有撐 重返季線 22:392020/04/30 財經 台股空間有限 個股表現為主 21:242020/05/01 財經 產品具成長性 3月營收亮眼 中化生九豪 展望佳 04:102020/05/03 產業特刊 美股大跌拖累 台股季線震盪 17:042020/05/04 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 即時 挑起貿易戰火！川普殺招火力全開 逼全球供應鏈撤陸 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 川普一句話釀災！ 再恐嚇「最終懲罰」就是對陸關稅制裁 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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