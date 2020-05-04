啟發投顧分析師楊基政表示，受美股連日拉回影響，台股五一連假後補跌，指數於季線附近震盪，研判未來將在月線至季線間盤整，反覆進行打底及擴底動作，短線在指數未跌破月線前，建議買黑賣紅策略操作，切勿追高殺低。

此外，後續搶反彈手腳要快、見好就收，電子族群反彈至中期均線位置宜先出場，選股以營收成長性高的族群或個股為首選。個股方面，本周納入投資組合的九豪，技術面出現轉強訊號，有機會延續漲勢。

(工商 )