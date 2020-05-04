疫情拖累全球經濟前景，驅使保守資金連9周選擇湧入貨幣型基金停泊，上周再流入915.07億美元，累計近9周資金淨流入高達1兆944.78億美元，佔今年以來累計淨流入金額的92%。

近期疫情似有趨緩跡象，引領主要國家公債殖利率普遍走揚，所幸，資金對債券資產買盤持續強勁，根據最新EPFR統計，投資級企業債已連續4周獲得資金青睞，上周再流入98.77億美元，改寫近9周最大單周淨流入金額；高收益債亦連續5周吸金。反觀新興債市，不僅連兩周遭到資金調節，上周失血金額更加倍放大15億美元。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅表示，美國聯準會(Fed)上周召開4月例會，決策官員如市場預期對利率按兵不動，且會後聲明承諾將盡其所能地使用各種工具來支持美國經濟，在Fed續行寬鬆的預期持續發酵之下，不少企業藉機大舉發債來籌措資金。此外，Fed先前宣佈無限QE政策時，首度將部份投資級企業債和高收益債券納入支持範圍，兩券種提供的收益率又明顯優於美國公債，自然吸引不少買盤近幾周選擇進駐投資級企業債和高收益債券。

陳若梅看好全球央行大筆購債並成為市場大買家，將有助於整體債市回穩，被央行購買的債種尤其受惠，隨著公債、投資級企業債先受惠，高收益債、證券化商品有望雨露均霑。陳若梅建議，與其重壓單一債種，不如透過廣納逾1800檔債券的多重債券型基金，最能幫投資人一次掌握全球多重債券收益，創造事半功倍的投資效率。

(時報資訊)