2020年第一季家事類清潔服務來件數1832件，整體較去年同期成長5成，搶攻母親節商機，信義房屋(9940)推出「抽油煙機清潔」、「水管清潔」及「居家清潔」母親節優惠活動，完工後再抽小米體重計。

信義居家進一步統計，今年第一季家事類清潔服務個別項目的來件數，發現「抽油煙機清潔」的來件數較去年同期成長逾6成，信義居家表示，防疫時期在家煮飯時間增加，抽油煙機若無法時常清潔，長期累積易產生油耗味、濾網滴油或排煙效果降低，而市售多數清潔用具僅能清除表面油汙，內部頑強油垢還是得交由專業清潔人員。

信義居家指出，平時就少清潔的抽油煙機，可以趁母親節優惠活動針對可拆卸的部分，包含風鼓葉片、抽油煙機外殼、內部零件等，全部在現場拆除，並進行深度油汙清潔處理，完成清潔後再組裝回原貌進行功能測試，民眾不用擔心廠商拆走清洗後，送回組裝有缺零件狀況產生爭議，而且抽油煙機清潔後的抽油排煙效果會更好。

而看似冷門的「水管清潔」，今年第一季的來件數也較去年同期成長近5成，信義居家分析，民眾對健康越來越重視，雖然多數住戶有定期清洗水塔的習慣，但水塔與水管的關係，好比水杯與吸管需要一起清潔，不只中古屋會有水管鏽蝕的問題，若新成屋使用的是鐵水管，五年後仍會生鏽積垢，屆時管壁累積的重金屬將造成飲用水的隱憂，甚至在盥洗時侵入皮膚。

此時若自行購買坊間清潔劑清洗水管，較難得知管壁是否殘留對人體有害的化學物質，信義居家建議，請專業人員進行水管清潔，利用專利機台輸入天然食品級檸檬酸液體至水管內溶解水垢，再透過機台脈衝功能使管路內壁的污垢剝離，讓污垢與苔菌從水龍頭排出，不僅改善居家用水環境，清潔過後也無須擔心化學清潔劑殘留，現在預約水管清潔還加贈免費「紫外線燈」室內消毒。

(時報資訊)