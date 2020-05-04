牧德(3563)積極佈局新事業及新產品，Mini LED檢測機有望在第3季貢獻營收，為5G市場需求新的(非AOI)PCB生產必須設備，亦有機會成為牧德另一新發展，目前已在設計階段，第4季有機會挹注營收。

儘管新冠肺炎疫情延燒，牧德第1季營運表現不俗，第1季合併營收為6.86億元，年成長2.3%，單季合併毛利率為64.8%，每股盈餘為5.3元。

牧德表示，今年第一季每股盈餘5.3元，較去年同期每股盈餘6.13元小幅衰退，主要是因公司為未來產品開發及經營效率提升儲備能量，較去年同期擴編研發人力及經營團隊達80人，營業費用增加所致；毛利微幅下滑3%，則是因為第1季銷售許多新型研發機種，研發機第一台著重功能達成尚不及做成本的改善，此為產品銷售必經流程，第二台改善後該型機種仍有5%~10%降低成本的空間。

儘管新冠肺炎疫情延燒，牧德科技因有良好的業務及客服體系，訂單相當穩定，牧德4月合併營收約2.56億元，月成長1.21%，年成長0.74%，再創歷年同月新高。

牧德董事長汪光夏表示，2020年雖受疫情影響，整體設備業營收多處大幅衰退狀況，唯牧德科技逆勢操作，擴大研發的投入及經營人才的網羅，當同業設備廠人員受困於各國無法前往大陸之際，紅色競爭對手卻積極搶食大陸市場，牧德此時卻由總經理率隊前往大陸，派出前所未有的研發、客服及業務團隊在中國大陸推廣與裝機，積極為業務佈局。

在新事業及新產品部分，牧德表示，Mini LED檢測機正積極推廣，有望在第3季貢獻營收，為5G市場需求新的(非AOI)PCB生產必須設備，亦有機會成為牧德另一新發展，目前已在設計階段，預計在第3季進入β測試，第4季有機會挹注營收。

(時報資訊)