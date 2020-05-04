積極布局智能汽車（Smart Car）的蘋果（Apple），上個月向美國專利商標局遞出一份關於調節車窗玻璃深淺顏色及霧化度的專利，這似乎讓預計在2023年推出智能汽車的計畫有更多的想像。

目前，關於汽車的車窗，大更可以看到兩項需求，第一是隔熱，第二是隱私。根據國外媒體《RoadShow》報導，蘋果最新的一份汽車專利申請了關於車窗藉由控制迴路調整色層深度，達到著色效果，甚至在兩片玻璃間，這些單一色層或多個色層調節，可以達到全摭蔽、或是由內向外或由外向內的單向透視效果。

汽車業者表示，目前在車窗的隔熱技術上，會透過調節車窗顏色深度來阻絕一定的太陽光線，隔熱紙顏色比較深也有這樣的效果，以達到降低汽車溫度提高。至於車窗顏色的透明度與深度，確實也是有些非常重視隱私問題的人所關注的。不論是隔熱或是隱私，也成為蘋果這項專利雙羸的目標。

蘋果表示，這套系統可以自行運作蒐集環境數據以調整玻璃顏色深度，例如晴天或是陰霾等不同的狀況，系統會自動調節，或是由車主設定自己所需求的模式何時要改變色調。

著名的蘋果分析師天風國際分析師郭明琪，對 Apple 在一份備忘錄中預測，蘋果智能汽車可能會在2023年推出。

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(中時電子報)