佳世達(2352)晚間將發布聲明，針對「明泰指稱佳世達收購嚴重瑕疵」有關於變更議程和利益迴避等議題作說明。

變更議程方面，明泰委任律師林正疆認為，依照法律規定，應該由董事會決定的事情、除非是重大事件，否則不能採用臨時動議，這是明泰公司的重大規範。佳世達會將對變更議程予以回應。

至於利益回避，明泰委任律師林正疆主張，推舉的新任董事長剛好又是佳世達的法人代表，佳世達又在同一天立刻宣布要收購明泰，落於收購方和被收購方是同一方，如何可以做到資訊透明，這明顯違背利害關係，可能還會有傷害公司益的問題，對投資人的損害會很大。佳世達稍晚也會在利益迴避部分作說明。

明泰董事長李中旺在2018年引入佳世達資金，加入佳世達大艦隊，當年市場傳為佳話；但時隔2年，當佳世達再要公開收購明泰時，李中旺卻反遭解任明泰董事長，只能說商場經營權之爭，暗潮洶湧，何時被推上浪尖，誰也說不準。

(時報資訊)