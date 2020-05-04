母親節將至，遠傳friDay影音持續關懷偏鄉弱勢兒童，攜手至善基金會推出陪伴影展，讓捐款做公益的善心民眾有機會享遠傳friDay影音30天免費暢看。影展片單除了至善愛心大使苗可麗推薦的PVOD院線新片《迷雁返家路》，還包含40部暖心電影，每部都充分傳達珍惜與陪伴是最幸福的時光。

長期耕耘亞洲兒少公益的至善基金會，每年幫助逾9萬位兒童和青少年就學、提供教育或醫療資源，服務地區包括台灣、越南、中國雲南，以及緬甸等地。以長期陪伴的理念，支持四地原住民地區弱勢孩童的教育與醫療資源，至善堅持，公益不只是單向的資源給予，而是對等與尊重，才能有效和受助者共同成長。加入至善多年的金鐘影后苗可麗表示，6年參與服務的過程讓她更加堅信「培力和陪伴」才是孩子成長過程中最不可或缺的。也因此她更想透過這次遠傳friDay影音陪伴影展的合作，把電影裡蘊藏強大的愛的力量傳遞給女兒與所有人，提醒每一個人要勇於分享愛。

本次遠傳friDay影音與至善基金會以「陪伴是最幸福的時光」推出陪伴影展，民眾於6月30日前捐款給至善基金會，不限金額皆可獲得遠傳friDay影音30天使用序號，在做公益幫助更多偏鄉兒少發展的同時，也能盡享萬部影音免費暢看。活動愛心大使苗可麗也特別推薦《迷雁返家路》、《當幸福來敲門》等作品，以及親自獻唱活動主題曲，4K高清畫質的現場演唱版與專訪都將在母親節前夕於遠傳friDay影音平台獨家播岀。

陪伴影展除了愛心大使苗可麗的精選推薦片單外，另有【陪伴的力量】、【媽媽的愛】、【寵物相隨】共四大主題專區。【陪伴的力量】中包含《完美搭檔》、《七月與安生》、《陽光姊妹淘》等無論你在哪都不孤單的經典片單；【媽媽的愛】則有《太陽的孩子》、《班恩回家》、《幸福不設限》等好片讓你充分感受母親給予的愛無所不在；【寵物相隨】更網羅了《忠犬小八》、《我和我的小白獅王》、《吉貓出租》等詮釋毛孩真摯情感的動人電影。

(科技)