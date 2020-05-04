今日是5/4國際原力日，是台灣走過一百多個齊心防疫的日子，也是敦睦艦隊檢測期滿解除隔離的日子。台北101於今天晚間 18:30 至 22:00，在大樓北面外牆點燈打字，「國軍❤️加油」、「國人❤️齊心」、「台灣精神」和「原力同在」等標語為國人家加油。

「台北101」說，希望原力與我們同在，一起點亮台灣希望、點亮國軍士氣、點亮社會多元包容，也祈願所有國人都健康平安。

(中時電子報)