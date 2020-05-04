國際原力日 台北101點燈國軍加油 17:542020/05/04 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北101外牆繼日前為第一線醫護人員加油點燈，今天國際原力日要為國軍和國人一起加油。（示意圖/本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日是5/4國際原力日，是台灣走過一百多個齊心防疫的日子，也是敦睦艦隊檢測期滿解除隔離的日子。台北101於今天晚間 18:30 至 22:00，在大樓北面外牆點燈打字，「國軍❤️加油」、「國人❤️齊心」、「台灣精神」和「原力同在」等標語為國人家加油。 「台北101」說，希望原力與我們同在，一起點亮台灣希望、點亮國軍士氣、點亮社會多元包容，也祈願所有國人都健康平安。 (中時電子報) #國際 #原力日 #台北101 #點燈 #國軍 #加油 #國際 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》下周國際新聞事件 15:062020/04/30 財經 國際不打小孩日 衛福部4招救家長理智線 15:542020/04/30 日常 彰化康乃馨快閃101！帶媽咪逛歐洲書報攤 鮮花訴愛意 17:112020/04/30 旅遊 圖輯／5度零確診 台北福華、圓山飯店點燈迎＋0 22:382020/04/30 生活 寧與外人，不給家奴 04:102020/05/01 時論廣場 269旅中尉輕生 羅智強問「洪慈庸在哪」？她也反擊了 11:332020/05/02 政治 269旅中尉輕生 羅智強批民進黨和蔡英文 14:272020/05/02 政治 國軍後備戰力22萬人 7月漢光演習驗證 12:112020/05/04 政治 中油加油站遭惡意程式攻擊 目前僅收現金、信用卡 15:212020/05/04 財經 加油站推1元比基尼辣妹服務 男客全暴動 17:002020/05/04 日常 社會熱門新聞 女北捷緊盯噁炸一幕！男頂住橘裙妹屁股…前後突刺 - 社會 陸專生收假月台這一幕 連宅神都感動 - 社會 室內全木材作隔間單一出口 消防局解析賴宅火警致命原因 - 社會 獨家》高醫通融 前院長女兒一家五口遺體團聚 - 社會 天天要愛愛＋吃千元餐 望族美魔女慘被甩 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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