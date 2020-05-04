新竹縣竹北市隨著縣治區到高鐵特定區的開發，加上科學園區帶來的就業機會，帶動房地產交易熱絡，促使竹北市每年人口平均增長5千人，迄今已近20萬人，讓縣長楊文科自信說，他要打造新竹縣未來30年的榮景，竹北市未來將會超越新竹市。

事實上，前營建署長林欽榮20年前擔任新竹市政府都發局長時，就曾「預言」竹北市未來將會超越新竹市。當時他認為新竹高鐵站設在竹北市，高鐵大幅縮短台灣南北的距離，帶動台灣朝一日生活圈發展，加上園區科技產業之利，竹北已成一顆閃耀的明日之星。

楊文科說，高鐵一日生活圈成形後，竹北市是台灣北部人口成長最快速的地區，並且比新竹市有更多的發展腹地，可以持續帶動遷住人口持續成長。

目前，竹北市已有中醫大新竹附設醫院和台大生醫醫院進駐，龍享和遠東集團也看中竹北市未來的「錢景」，以BOT方式興建影城和百貨公司。

而在新竹高鐵站對面的新竹生醫園區，目前進駐的生醫廠商已滿額，做為生醫園區發展腹地的台灣知識旗艦園區（璞玉計畫），在楊文科上任後全力推動，可預見將會在內政部都委會過關。

竹北市有這些利基條件，讓楊文科很自信的說，竹北市的崛起，未來將會超越新竹市，交通是帶動經濟發展的建設之母，他已規畫好完整的交通路網，來打造新竹縣未來30年的發展榮景。

(中時 )