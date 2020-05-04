宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜2018年在LED路燈採購案中，暗示下屬讓特定公司得標，藉此獲取不法所得300萬，遭新北地檢署依違反貪汙治罪條例起訴；新北地檢署調查後認為，曹乾舜犯後態度良好，且還將犯罪所得全數繳回，請求法院從輕量刑。

檢廉調查，宜蘭莊姓男子專職引薦國內廠商投標政府LED燈案，莊男2017年間意外得知宜蘭縣頭城鎮要採購LED路燈，便找上在地人士邱姓男子幫忙探聽，確認有其事後，2人開始合作，準備行賄。

莊男先向科技公司業務經理李男詢問是否願意承作這項採購案，獲得正面回應，邱男則找上曹乾舜，表示只要頭城鎮公所讓該科技公司得標，曹乾舜便可獲得300萬現金。

曹乾舜2018年暗示部屬參考莊男提供的規劃案資料，讓該科技公司順利得標；莊、邱2人於同年5月將現金300萬元裝在茶葉袋中，交給曹乾舜。

新北地檢署偵辦後，依照違反貪污治罪條例等罪，起訴曹乾舜共6人，檢方考量曹乾舜犯後態度良好，且身體欠佳，請求法院審酌，從輕量刑。

(中時 )