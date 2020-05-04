高雄市小港區漢民國小相當重視藝文素養教育，每年均會在鄰近的社教館或小港醫院舉辦畢業美展供小港地區的民眾欣賞，今年即將邁入第10年，雖然受到疫情影響，無法到校外展出，但為了不白費學生的努力，校方決定在校內展出，讓校內師生觀賞，也為校園內增添不少文藝氣息。

漢民國小在藝術領域的傑出表現不僅培養學童的美感，更提升孩子各方能力，張簡麗芳老師表示，起初紙雕燈箱的製作只是因為剛好手邊有投影機剩餘的紙箱，再加上紙雕本身就是重要的傳統藝術，因此決定讓學童共同製作，沒想到因為燈箱的製作過程繁瑣，總共要製作5層才算完成，且每製作完1層才能製作下1層，無形之中練就了學童對於空間邏輯思考的能力。

此外，與其他美術作品相異，燈箱的紙雕雖然製作不易，但1層1層的練習，讓對美術方面沒自信的學童也可以逐漸駕輕就熟，且成果不易失敗，讓學童更能夠從中重獲信心，更在過程中愛上美術。然而漢民國小在美術方面的傑出表現，並非美術班學生的成果，而是由美術老師於六年級期初帶領所有學生製作作品，並挑選優秀作品展出，讓每位學生都有發覺自身對美術領域能力的機會。

學生陳沛欣表示，因為自身對美術有興趣，本身也有補習，學校的美術課程雖然與補習班在技巧上相較起來簡單，但卻需要更多的耐心，老師也時常鼓勵學童不放棄，才讓學生們堅持把作品完成，且畢業前最後一次可以讓自己的作品公開展出，雖然與往年比起來觀展人數減少，但仍是難忘的經驗。

(中時 )