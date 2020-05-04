雲林縣台西警分局接連破案，縣長張麗善（前左六）頒發獎金鼓勵警方勇於執法。（張朝欣攝）

雲林縣台西警分局近1星期內，接續解救欲尋短民眾、查獲拒檢逃逸車輛，雲林縣長張麗善4日前往警分局頒發獎金，強調近日警方因疫情影響工作加重，加上派出所前鬥毆事件，士氣大受影響，希望藉此鼓舞員警勇於執法，展現警方強力辦案決心。

日前雲林縣斗六市發生派出所前聚眾鬥毆事件，嫌犯公然挑戰公權力，嚴重影響警察形象，雲林警方事後針對縣境加強治安維護，其中台西警分局在1星期內，即時解救1名尋短民眾、攔截1輛拒檢逃逸車輛，避免衍生更多社會問題，獲得民眾肯定。

雲林縣長張麗善4日前往台西警分局頒發破案獎金，表示近日警方除增加夜間巡邏班次，也成立社區安全守護站，針對高風險家庭及個案，與縣府民政處、社會處、衛生局通力合作，發現問題立即解決，有效守護鄉親的安全，也讓民眾重拾對警方的信心。

雲林縣議會副議長蘇俊豪、縣議員吳蕙蘭、台西鄉民代表會主席李文來等人也到台西警分局為警方加油打氣，蘇俊豪說疫情期間許多民眾經濟受到衝擊，衍生各種社會問題，第1線的警方尤其辛苦，他代表鄉親表達慰問之意。

雲林縣警察局長顏旺盛指出，最近部分個案讓縣民感覺治安不好，也影響警察形象，關於這點警方絕對捍衛到底、不容歹徒挑戰。警察執法沒有假期，會持續加強各項勤務的強度，希望所有員警戮力辦案，打擊所有犯罪行為。

(中時 )