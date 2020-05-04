新冠肺炎疫情在歐洲肆虐，相較其他大國，德國抗疫有成，也讓因為地方選舉大挫敗，民調一路滑落的鐵娘子梅克爾，支持度再度升高。不但重新贏回黨內人氣，連近兩年與她超級不對盤的友黨基社盟(CSU)內政部長賽賀佛（Horst Seehofer），都罕見稱讚梅克爾的超群領導，並且不排除她繼續爭取五連霸，極可能挑戰俾士麥保持的史上任期最長總理紀錄。

梅克爾早表態只做完本屆任期，也就是2021年就要退出政壇，且早已選定接班人─卡倫鮑爾為基民盟主席，準備交棒。不過年初卡倫鮑爾辭去黨魁，加上對疫情處置得當，黨內與盟友都動了拱鐵娘子再拚一個任期的念頭。

賽賀佛曾嗆聲，說他「再也無法跟這女人共事」，2個月前甚至還拒絕與梅克爾握手。但曾幾何時，賽賀佛盛讚梅克爾團隊，不但在內閣表現優異，更與聯邦和地方當局合作無間，他把這一切成果，歸功於梅克爾「策略性領導」。賽賀佛告訴德國媒體，「我們很高興，在此等情勢下，有這麼一位總理領導我國。」他說，無法否認最近聽到愈來愈多，要梅克爾再選一任的想法。

德國大眾似乎也希望，梅克爾別趕著在明年退休。民調顯示，過去2個月來，梅克爾所屬的基民盟支持度升高至38％到39％，意指基民盟可直接與友黨基社盟或綠黨，共組多數聯合政府。而不過幾個月前，年初基民盟因爆發領導危機，民意支持度落至只剩27％。

(中時 )