五一連假結束，花蓮市出動百萬消毒車清潔車站周邊環境。（花蓮市公所提供／許家寧花蓮傳真）

遇到狹小或車輛無法抵達，可拉管以人力消毒。（花蓮市公所提供／許家寧花蓮傳真）

五一連假結束，花蓮火車站假期湧入2萬多人，花蓮市公所每逢連假過後，就要展開市區消毒作業，讓清潔隊人力吃緊，有民間企業免費支援百萬多功能消毒車，兼具大面積噴灑、小範圍移動性能，且只需1人操作，減輕人力負擔，也大幅提升防疫效率。

目前仍維持「零確診」紀錄的花蓮，清明連假湧進3萬多人、五一連假也有2萬多人次旅客，假期甫結束，市公所3日深夜即派員在金三角鬧區與舊鐵道行人徒步區及大禹街商圈展開大掃除，4日一早則進行站前廣場、草皮消毒工作。

市長魏嘉賢昨視察消毒進度，感謝鴻盛建設機械公司支援多功能作業車協助噴藥工作，他說，過去傳統消毒方式，一組需要3至4人，光花蓮車站東站外至少需要1個小時，清潔隊人力本就不足，疫情當前，工作量更是吃緊，就連割草組隊員也要支援消毒。

魏嘉賢說，2年前花蓮0206地震，業者就曾出動大型機具協助市內倒塌大樓除拆除，疫情期間，花蓮市人潮較其他鄉鎮來得多，市公所必須快速展開防疫作業，降低感染風險，這次業者看到清潔隊員辛勞，再度提供消毒車協助大面積消毒。

業者徐清智說，這部多功能作業車，只需更換接頭可從事鏟裝、抓斗、挖土、高壓清洗、消毒及掃街等工作，以消毒為例，20分鐘就可完成1小時人力作業時間。魏嘉賢表示，將視中央是否有相關補助計畫，公所會考慮添購提升工作效能。

(中時 )