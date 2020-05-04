行政院農業委員會屏東農業生物科技園區為因應新冠肺炎對產業的衝擊，除積極爭取土地及廠房租金、管理費用等進駐企業必要支出補貼外，更規劃於今年5月起辦理提升營運競爭力專案補助計畫，結合既有農企業輔導機制及科專補助計畫模式，與國內各大學院校、產業公協會或技術服務團隊充分合作，提供短期程（計畫期程4個月）、小額度（最高補助新臺幣50萬元）與即時性（計畫通過即核撥40％補助金額）的專案補助，提升園區企業營運競爭力，以蓄積復甦成長動能。

為提高產業聚落競爭力，農科園區長期透過企業育成、人才培育、產學輔導、技術媒合及完善進出口產銷平臺建置等面向，協助進駐企業強化核心技術與國際行銷能力，其中最為關鍵的措施就是積極導入學研界研發能量並輔以各項補助經費，促成企業投入研發，以建立公司發展基礎的核心技術。目前已有40餘家大學院校與園區建立專家諮詢合作關係，提供超過300位專家學者成為園區企業研發合作及企業診斷服務的人才資料庫。

為鼓勵研發與產學合作，農科園區自2009年度起開始辦理「農業生物科技園區促進園區事業研究發展補助計畫」，每年提供約新臺幣7百萬元以上補助經費，推動農科園區企業主動投入經費於自行研發，或將已有初步研發成果之技術與產品商品化，並獨享研發成果所產生之智慧財產權，辦理迄今已促成企業投入研發總經費達新臺幣2億8千8百萬元以上，顯見企業對於技術升級及商品轉型殷切的需求。

農科園區表示，因應新冠肺炎疫情辦理之專案補助計畫將分為強化生產競爭力、強化拓銷競爭力兩組，進駐企業可充分運用園區輔導機制，選擇自生產端、銷售端或兩端並行，透過廠房認證、產品檢驗、產品包裝設計或營銷據點拓展等方式提升營運競爭力，未來將結合農科園區164.38公頃腹地擴充工程啟用之進展，共同在土地平整方正、租金合宜、單一行政窗口服務、保稅區賦稅優惠、一站式便捷進出口通關、專案低利貸款、研發及產學合作輔導等優惠措施俱全的投資環境內，建構臺灣農業科技上下游產業鏈，打造腹地面積近400公頃，180家企業進駐、6,000人就業及新臺幣180億元以上產值的農業科技產業聚落。

(工商 )