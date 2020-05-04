全台首座海景OUTLET PARK三井台中港，自開幕以來，最受顧客青睞的就是可以一覽海天一色的摩天輪，以及運用貨櫃所打造的裝置藝術、貨櫃市集。自5月份起，台中港三井OUTLET貨櫃市集全新改裝升級登場，結合時尚、飲食、生活概念，打造巨型裝飾貨櫃市集，可望成為網美拍照打卡新據點！

台中港三井OUTLET引進選用新鮮魚貨手做現炸的「炸鮮生」、主打頂級阿拉比卡中度烘焙咖啡品牌「Caffe bene咖啡伴」、創意刈包新風味的「意利珍」、以及提供酥香烈日鬆餅及霜淇淋等人氣甜食的「甜心喜椪」等品牌進駐設櫃。

台灣三井不動產表示，台中海線風光每年都吸引不少遊客慕名而來，除了開車旅遊之外，近年來搭火車一日輕旅行的旅行方式，也吸引了很多遊客青睞。台中港三井OUTLET PARK自去年11月起，結合市府推動海線觀光政策，啟動「高美濕地與台中港旅客服務中心」間往返的免費接駁車，開通至今頗受消費者與觀光客好評，促進提升設施與高美濕地間的顧客串流及來館的便利性。

為此，台灣三井決定自今年5月起，再加開第二條「沙鹿車站與台中港旅客服務中心」之間、往返免費接駁車服務。

沙鹿區為中部海線重要城市，人口約9.5萬人，其中沙鹿車站為沙鹿區交通節點，2019年進出站旅客數約197萬人次，平均每日約5,400人次進出站；另外，利用高鐵前來的觀光客可在台中高鐵站下車後，步行至台鐵新烏日站轉乘台鐵至台鐵沙鹿站。

目前沙鹿車站與台中港三井OUTLET間因無直達交通路線巴士，台灣三井考量中部顧客與外來觀光客需求，將自今年5月起開通第二條免費接駁巴士路線，每日8班行駛台中港旅客服務中心與沙鹿車站前沙田路上的巴士候車站，旅客能更自由串聯港區主要觀光景點，逛完OUTLET到高美濕地看夕陽，或前往沙鹿車站搭乘台鐵延伸各站景點，兩條路線串聯讓台中海線觀光更上一層樓！

(工商 )