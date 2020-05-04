悠遊卡公司電子支付產品「悠遊付」全面開放註冊滿月，為了感謝消費者支持，即日起至5月21日止，只要加入悠遊卡LINE官方帳號好友，就能免費下載16款BeBe LINE貼圖，爽爽使用180天。

悠遊卡吉祥物BeBe由於造型萌度破表，推出的LINE貼圖往往引發卡友瘋狂下載，除了可以傳神表達當時心情外，這次更結合悠遊付主題，設計「誰來付？」、「我來付～」及「轉帳給你囉」等超實用對話，讓悠遊付用戶之間可以更有互動。

此外，當然也少不了BeBe的逗趣對話，除了長輩圖味濃厚的「早安你好」外，「OMG」、「+1」及「不想面對」都能用短短幾個字顯露出當下心情。

悠遊卡公司提醒，悠遊付全面開放註冊推廣期，下載悠遊付消費拿回饋金的活動還在持續中，即日起至5月底止，使用悠遊付或綁定在悠遊付的本人記名悠遊卡在特約商店消費，單筆滿新台幣200元即送20元悠遊付儲值金，返現率高達10％，限量25萬份，每帳戶單日限贈1次，活動期間每帳戶最高回饋100元。

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