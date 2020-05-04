莎莎回歸TVBS《食尚玩家》周二線後深獲好評，製作單位精心規畫莎莎的「圓夢之旅」，近日終於進行到最後一Part發單曲，一直五音不全的她圈內有「走音王」之稱，但想當歌手的決心不減，特地拜師學藝，找來阿沁擔任音樂老師，阿沁心驚膽戰表示：「這是我入行二十年來最大的挑戰！」

莎莎出道17年，主持、演戲都包辦，唯一的遺憾就是沒有發過片，她回憶某年跨年晚會上高唱〈愛神〉，卻被網友狂罵是對嘴後，就一直想要雪恥，所以許願想要出單曲。莎莎帶著哈孝遠、麥克斯一起拜師，節目更邀請到阿沁為她量身打造個人首張單曲〈以food之名〉，由莎莎主唱，哈孝遠、麥克斯合音兼伴舞。

莎莎（中）熱唱首張單曲〈以food之名〉。（TVBS提供）

三人事先買來美食想賄絡老師，阿沁胸有成竹說：「這年頭人人都可以唱歌的，我來幫你們創造洗腦神曲。」歌唱老師解偉苓請大家先試唱一曲，音痴莎莎選擇〈學貓叫〉，一開口阿沁就傻眼，解偉苓聽完更毒舌說：「有一些沒辦法救的問題，還是吃吃藥看會不會好轉。」莎莎急忙解釋：「我歌不熟啦！」原本慘不忍睹的歌聲，經過阿沁特訓後進步許多，她為自己的表現打了80分。

(中時 )