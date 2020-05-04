國內疫情趨緩，五一連假3天百貨業人潮回流，面對即將來臨的母親節，業者全力衝刺持續端出買千送百，更有業者打出「購物精省王」規劃買一送一超值優惠，甚至加碼消費滿額抽汽車的好康；都希望藉此刺激館內買氣，拉抬上半年度的整體業績！

受疫情衝擊，今年百貨業者度過史上最慘淡的感恩祭（母親節）檔期，不但入店人潮少了三到五成，過去被視為聚客指標的主題餐廳也變成票房毒藥，如今疫情稍緩，五一連假人潮再現，部分餐廳用餐尖峰時間更是人龍外溢；為了讓人潮持續回流，業者多加碼促銷；如

新光三越即日起到5月31日推出「購物精省王」，針對六大主題，精選逾千款母親節好禮規劃買1送1、第2件半價等專屬優惠。

台中大遠百即日起至12日前全館百貨服飾累計滿5000送500、國際精品單筆滿2萬送2000、大家電區單筆1萬送1000、健康按摩器材單筆5000送500，持HG卡與全館單筆2000元消費發票還可參加抽動抽價值559,000元LUXGEN S3-3D安全經典版1556.CC汽車。

台中廣三也祭出全館單筆滿3000送300元、化妝品單筆滿2000送200元等優惠，再享22家銀行滿額回饋禮券，持Smart Card或APP行動條碼消費，單筆滿1000即可獲得一組幸運號碼，有機會抽中價值118000「bgreen 運動舒壓椅。

中友百貨推出家族點數5倍送以及主題餐廳點數放大折抵活動，11日前持中友APP家族會員行動條碼於全館當日單筆滿2000元，即享家族點數5倍送；活動期間持中友APP會員行動條碼於主題餐廳當日不限金額消費，即享家族點數200點折抵200元優惠。此外，館內各主題餐廳推出線上同步訂餐服務，消費者可上中友購物網或中友APP訂餐，線上訂餐同步享有點數放大折抵優惠。

大魯閣新時代除了滿仟送佰活動以外，只要手機下載大魯閣商場APP即可免費加入會員於館內立即領取200元振興購物券，可於日後消費時享有折扣優惠。

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(中時電子報)