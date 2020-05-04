磐石艦隊今天再增1例 確診人數達36人 18:002020/05/04 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 磐石艦隊再增一人，確診人數達36人。圖為指揮中心發言人莊人祥。（摘自中時電子報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥宣布，海軍磐石艦隊再度新增一名確診個案，今天共驗345人，其中一人昨天檢驗時就有弱陽性，今天再驗pcr確診，目前個案沒有症狀，由救護車送到醫院隔離。其餘344人晚上七點由國防部安排離開檢疫場所返家。 海軍磐石艦隊共377人，其中有35人確診新冠肺炎，確診者中有3人已經三次陰性出院，因為昨天出現4名確診個案，全艦今天再次三採，指揮中心發言人莊人祥表示，今天採檢結果出爐，新增1陽性個案，其餘344名未染疫的官兵今晚七點就可以回家，不必再驗。 (中時 ) #艦隊 #磐石 #一人 #再增 #確診人數 也許您會感興趣 推薦閱讀 磐石艦群聚感染卻未攻入社區 陳時中揭軍方關鍵動作 14:232020/05/03 生活 磐石艦染疫風波 國防部致歉：艦艇將配置篩檢用儀器 14:342020/05/03 生活 磐石艦隊解隔離前確診 指揮中心：因為完全沒症狀 20:302020/05/03 生活 磐石艦再增4確診 網怒：龜苓膏吐出來 22:312020/05/03 生活 國防部期盼社會各界愛護磐石、岳飛及康定軍艦官兵 00:072020/05/04 政治 磐石艦再爆4確診！艦隊群聚感染達35例 全台累計436例 04:102020/05/04 生活新聞 磐石艦隊後去留問題 嚴德發說話了 09:342020/05/04 政治 磐石艦又爆確診 醫驚：已漏放不少無症狀感染者 09:402020/05/04 生活 磐石艦疫情比他國軍艦感染比例低 陳時中解釋 14:292020/05/04 生活 磐石艦無症狀者多 陳時中：只要夠精確就考慮擴大篩檢 14:402020/05/04 生活 生活熱門新聞 出大事？唐綺陽曝下一波社會震盪... - 生活 周二變天 氣象局：2波鋒面接力 - 生活 案430爽玩澳、日回台確診？桃園巿揭真實身分 醫藥費全民埋單 - 生活 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 口罩千萬別這樣戴！國中生驚傳猝死 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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