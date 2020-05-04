中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥宣布，海軍磐石艦隊再度新增一名確診個案，今天共驗345人，其中一人昨天檢驗時就有弱陽性，今天再驗pcr確診，目前個案沒有症狀，由救護車送到醫院隔離。其餘344人晚上七點由國防部安排離開檢疫場所返家。

海軍磐石艦隊共377人，其中有35人確診新冠肺炎，確診者中有3人已經三次陰性出院，因為昨天出現4名確診個案，全艦今天再次三採，指揮中心發言人莊人祥表示，今天採檢結果出爐，新增1陽性個案，其餘344名未染疫的官兵今晚七點就可以回家，不必再驗。

(中時 )