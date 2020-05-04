周日，美國總統川普在華盛頓林肯紀念堂的虛擬市政廳發表演講，他表示中國大陸必須完成先前的貿易協議，向美國採購2000億美元的商品，要是未實現，就中止先前達成的第一階段貿易協議，美國會再用關稅來打貿易戰。

南華早報(Scmp)報導，美國與大陸的第一階段貿易協議提到，大陸承諾在兩年內購買比2017年增加至少2000億美元的美國商品和服務，其中500億美元是農產品。然而受到新冠病毒造成的經濟衝擊影響，許多人推測，中國大陸的購買能力，已經被嚴重損害，大陸出現1987年以來首次出現經濟衰退，然而川普仍然堅持大陸必須完成先前的協議。

川普選在林肯紀念堂接受訪問。(圖/路透社)

川普說：「由於先前他們佔我們國家的便宜，所以現在他們必須購買(美國的商品)，如果不購買，我們就終止協議，就這麼簡單。」

川普在講話時還談到了有關新冠病毒的話題，他雖然沒再提病毒起源於武漢實驗室的指控，但是他仍堅稱，大陸方面故意讓該病毒傳播到了國外。

他說：「就我個人看法，我認為他們犯了一個可怕的錯誤，曾試圖掩蓋它，想要自己撲滅，但是他們沒辦到.....他們是阻止了人們進入中國大陸，但是卻沒有停止與全世界的交通線。不能從武漢飛去北京，或中國大陸的任何地方，卻可以從武漢飛向世界各地。這是怎麼回事？」

川普認為，大陸決策者故意讓世界其他地區也爆發疫情，並強調這個說法是有理據的。

美國政府現正對新冠病毒的起源進行調查，武漢病毒研究所再次成為陰謀論的中心。國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）就週日表示「大量證據表明新冠病毒源於武漢的一家實驗室....我想全世界都記得，中國大陸的疾病有感染世界的歷史，他們經營著不合格的實驗室。」

同時，美國正在制定一系列措施，要求中國大陸對這場流行病的損害負責，其中包括取消美國債務，以及製定新的貿易政策。

隨著美國總統大選的接近，新冠病毒大流行，成為美國選戰的核心話題，不管是川普，或是

民主黨的候選人拜登，都針對這個核心議題展開攻防。拜登指責川普的防疫不力，並肯定中國大陸應對的努力與資料公開，而川普則將議題導向美中貿易戰，並認為所有因為疫情造成的經濟損失，中國大陸都要負責，現在一系列的行動都是根據這個設想展開。

(中時電子報)