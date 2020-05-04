新冠肺炎疫情延燒，為了協助勞工度過難關，勞動部從4月30日起祭出「勞工紓困貸款」，據統計，首日線上申貸達3萬5416件、臨櫃申辦則達1萬5758件，但仍未有核貸案例出現，勞動部表示，最快本周就會有人核貸。

據勞動部統計指出，截至5月1日為止，全台有922家事業單位、1萬8840人實施無薪假，以批發及零售業245家為主、住宿及餐飲業也有168家、支援服務業也有105家，而製造業則達170家。

為了協助勞工度過難關，勞動部針對無薪假勞工祭出「充電再出發」訓練計畫，每月最多可領1萬8940元訓練津貼，截至昨天已有104家、2425人申請；而如未能參訓的員工，則可以選擇半數薪資差額的「安心就業計畫」，截至昨天已有1969人申請。

至於申請打工機會的「安心即時上工計畫」，截至昨天共提供1萬6981個工作機會、申請人次則達2萬3974件、上工人次則達4600人次；而如果投保在職業工會的自營作業者，只要符合相關條件，則可請領3萬元的現金紓困，截至昨天累計申請件數為103萬1969件，至明天累計核付93萬3435件。

但仍有部分勞工無法受惠，因此只要持至少3個月以上的薪資證明就可以申請勞工紓困貸款，勞動部官員表示，勞工紓困貸款首日包括線上申請3萬5416件、臨櫃申請1萬5758件，但至今仍未有核貸個案，但預計本周就會陸續有銀行核貸；至於農民等是否可以持收入證明來申貸？勞動部官員說，只要是工作者有收入，就可以持工作證明申貸，「包括農民也可以來申貸」。

另外，從昨天起再開放包括上海商銀等14家銀行開放申請勞工紓困貸款。

(中時 )