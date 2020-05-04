美軍2架B1B戰略超音速轟炸機，今（4）日由關島安德森空軍基地起飛，直飛台灣北部的東海海域。據悉，B1B轟炸機是首次出現在台灣外圍海域。

根據《東網》引述「飛機守望」（Aircraft Spots）周一（4日）披露，美軍2架B1B戰略超音速轟炸機，今（4）日由關島安德森空軍基地起飛，直飛台灣北部的東海海域。除了B1B轟炸機外，「飛機守望」指出一架編號LIVID11的KC135R空中加油機，同一時間為上述機群編隊加油補給。

根據公開揭露的訊息，是次屬美軍軍機自4月以來，第15次在台灣周邊飛行。

分析指，這是繼美軍派遣B52H戰略轟炸機、RC135U電偵機以及MC130特戰運輸機之後，再度派遣至台灣外圍上空的戰略武器。

國防部強調，國軍全程充分掌握，嚴密監控，期間並無異常狀況。國防部對於台海周邊各國機、艦活動，均能有效掌握，適切應處，籲請國人放心。

(中時電子報)