新冠疫情對內需消費的影響的確大於製造業。隨著第一季公佈的經濟數據愈來愈多，可發現東北亞的外需生產回溫狀況明顯優於內需消費。在北美半導體的需求拉抬下，東北亞股市在上週再次迎來了外資買超，其中又以高殖利率的台股買超金額達17億美元居亞股之冠；而向來居外資亞股買超首選的大陸A股，在上週則是淨流入7億美元，雙雙成了亞股上週的最大亮點。

根據統計，外資上週在台股買超17.7億美元，其次是大陸A股的7.02億美元，若扣除這兩地的股市，外資上週在亞股的動作相當平淡。同為東北亞的韓國股市上周僅淨流入0.51億美元；正在討論解封的印度股市則是淨流入0.09億美元。東南亞股市則持續遭到外資淨流出的壓力，其中又以印尼淨流出1.03億美元壓力最大。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，東北亞最早遭受疫情衝擊，所以一旦外部需求回溫，東北亞的製造業將優先復甦。譬如近期東北亞經濟數據就已顯示，外需與生產製造的表現仍強於內需消費，包括台灣首季民間消費放緩至1.54％，但3月的出口訂單與工業生產等數據仍優於預期；另外，北美半導體設備出貨已連續六個月逾20億美元，且連續三月維持20％以上的增長，顯示全球半導體需求仍維持緩慢復甦態勢，這會有利東北亞台、韓等市場。

林雅慧表示，相關數據的領先指標已反映在股市上，MSCI亞太(不含日本)指數自3月下旬低點以來反彈超過20％，而該指數權重最大的三地股市 : 大陸、韓國與台灣，在今年來的跌幅也分別縮小到負4.49％、負11.38％與負8.37％，明顯優於印度與東南亞市場今年以來的跌幅，可見製造業對東北亞股市的加持明顯大於東南亞股市。

林雅慧說，被大陸民眾視為疫情趨緩指標的中國政協與人大會議，將於5月21日、22日開幕，此舉已被視為疫情獲得控制與恢復社會活動的里程碑。由於大陸財政預算需由人大批准，搭配過往兩會將針對年度經濟增長目標與政策定調，因此市場期待屆時官方可能推出更多刺激經濟的措施，包括提高赤字率、發行特別國債與提高地方專項債額度以注入財政支撐。

摩根多重資產團隊（Multi-Asset Solutions）投資組合經理人Eric Bernbaum指出，目前雖然企業正在公布財報，但其中不少公司並未提供未來的財測，因此不排除獲利成長將進一步下調。另一方面，疫情對第二季全球經濟的衝擊也將逐步顯現，因此預期經濟數據也將面臨另一波下修，所以市場從3月底反彈，主要是受到跌深反彈的帶動所致，並不是受到企業獲利的推動。

林雅慧表示，由於新冠疫情仍持續，而且疫苗也尚未研發成功，因此企業獲利與就業市場在未來仍有變數，這也會逐步反映在市場上，因此預料接下來市場將呈現區間波動的走勢。目前摩根資產管理根據各方面數據的基本假設，主張全球經濟有機會在下半年逐漸回溫，只是短期市場波動有可能升高，因此投資上建議仍須溫和謹慎。

林雅慧指出，美國第一季GDP年化季減4.8％，象徵金融海嘯以來擴張週期邁向尾聲，雖標普500指數成分股財報表現大幅落後，但其中仍有科技、醫療、必須消費等亮點。由於疫情帶來的影響恐延續數年，在股票選擇上，建議可多留意與因應遠端辦公與社交等新型態生活的科技軟硬體製造族群，及直接受益的醫療健康族群等相關投資機會。

(工商 )