繼5月1日在好美里沙灘發現6隻擱淺死亡小虎鯨後，3日又在布袋第三漁港外海沙洲發現1隻死亡小虎鯨。（海巡署中部分署第四岸巡隊提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣布袋鎮5月1日發現6隻小虎鯨擱淺死亡在好美里沙灘，5月3日上午6點接獲海洋保育署通報在布袋航道附近發現5隻小虎鯨群悠遊，10點半時有漁民在布袋第三漁港外沙洲發現一隻鯨豚擱淺且已明顯死亡，3天內發現7隻小虎鯨擱淺死亡，經成功大學教授王浩文研判，死亡的應是同一群小虎鯨，確切死因待查中。

第四岸巡隊指出，5月1日6隻小虎鯨集體死亡後，便要求轄內同仁加強注意海岸有無小虎鯨群出沒，也請在地漁民幫忙注意有無小虎鯨的動態，3日上午6時接獲海洋保育署通報在布袋航道附近發現小虎鯨群，隨即派員搭乘嘉義救難協會救生艇前往查看，為不驚嚇小虎鯨便無引導游向，但持續監測目前該群小虎鯨已游出布袋航道。

孰料過沒多久卻接獲另一隻小虎鯨擱淺的消息，布袋中安檢所小隊長楊蕎瑋表示，3日上午10時半接獲漁民通報布袋第三漁港外沙洲有一隻小虎鯨擱淺也已無生命跡象，體長約220公分、寬約80公分。

成功大學教授王浩文研判應與5月1日好美里擱淺的小虎鯨為同一族群，且解剖後發現肺部有白色泡沫，初步研判小虎鯨為溺水死亡，確切死因尚待進一步檢驗，目前已實施檢體採樣後就地掩埋。

(中時 )