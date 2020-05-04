三民區豐裕里房屋大多是透天厝，里內居民也相對高齡，先前曾是高雄市內年齡前5高的社區，可能導致里內居民對於消防相關知識較為不足，人口高齡化，房屋必定相對老舊建築，在項弄內的老屋戶戶相連，發生火警時，恐怕會釀成更嚴重的災難。

實地走訪豐裕里，抬頭一看，電線雜亂布滿天際；社區內許多是老舊木製建材建構的房屋，長年未經翻修，導致充電插座容易走火；有些住戶又常將私人物品堆積在公寓的樓梯間或是消防通道；較為年邁的居民為了省麻煩，時常在家中抽菸，種種的原因提高發生火災風險，讓豐裕里成為一顆危險的不定時炸彈。

豐裕里里長謝錫元表示，里內居民房屋確實相對老舊，不像現代的房子有防燃材質，這也可能會提高發生火災時的危險性，但他不可能要求里民都要進行房屋翻修，只能多跟里民宣導消防的相關知識，並成立社區巡守隊，盡可能防止火災憾事發生。

里民表示，這幾天都有發生嚴重火警，讓他們相當擔心，因為里內大多屬於老式建築，至少都有40年左右的歷史，當時興建房屋時，可能為了可以賣出更多戶，每間幾乎都連在一起，2排房子之間也只有短短2、3公尺的間距，若其中一戶發生火災，所有人都會遭殃。

(中時 )