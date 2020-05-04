源自南投市三合院的「微熱山丘」，在溫馨的5月時節，推出限定商品「粉紅蘋果酥」，既有蘋果甜而不膩的清香，還有獨特的巧克力增添柔順口感，希望藉此表達對天下媽媽們，最真摯的感謝與祝福。

粉紅蘋果酥選用日本青森「紅玉蘋果」，以特殊糖漬慢煮方式，維持果丁的色澤與清脆口感，悉心調製適當的比例，推出以來大獲好評。酥皮淋上的紅寶石巧克力 Ruby Chocolate，是從可可豆萃取而成，清新淡雅的香氣與傳統巧克力不同，可以品嘗到天然的梅果香氣。

粉紅蘋果酥以日本麵粉、健康飼養的鮮立蛋，加上法國奶油揉製成酥皮，酥皮上層的調溫紅寶石巧克力自然滴落，呈現浪漫氛圍。

粉紅蘋果酥以經典牛皮紙盒加上插畫，搭配粉紅緞帶，讓禮盒呈現溫潤的氣氛，加上限定版布提袋，還有專屬的暖心文字「The Greatest Love」，傳遞最真摯的心意給收到粉紅蘋果酥的人。

微熱山丘同時推出「The Greatest Love of All」活動，凡於「謝謝生活中的她」貼文留下感謝文字，微熱山丘將依據募集到的留言則數，提供相應數量的粉紅蘋果酥，分享給特定的照護單位，讓大家的溫暖轉化形式，傳遞到社會各個角落。

(中時 )