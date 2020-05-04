資深影人朱延平出席勵志紀錄片《老娘就要這麼活》特映會，久未露面的他談到新冠肺炎疫情打亂拍片計劃，他所監製的新片《小子難纏》今年初剛拿到電影長片輔導金，原訂近期開拍，可惜因病毒大流行而臨時喊卡，待疫情平緩再繼續，「電影雖然耽誤了，但這期間就把劇本和前置籌備更完整，就像兩面刃一樣有好有壞，所以不急著現在做。」他坦言因為疫情關係，原來的應酬全部取消，每天除了遛狗還是遛狗，提前習慣養老生活，「以前還在想老了怎麼辦，沒想到一下就習慣了！」

朱延平透露電影《小子難纏》斥資1億3000萬元台幣，預計在台灣和大陸同步上映。該片翻拍他在1986年紅極一時的經典作品《好小子》，不過劇情把原來從深山下來的3個功夫小子，改編成2個從電玩遊戲中跳出來的小孩，與現代科技逗趣結合。朱延平找來新銳導演黃毓琪執導，主角人選則有待公佈。問起朱延平未來是否有再執導筒的打算，他則搖搖頭表示沒有，「以後都是以監製為主，和各方導演合作。」

資深監製吳功（左起）、《老娘就要這麼活》導演朱岩蘭及朱延平合照。（粘耿豪攝）

朱延平過去在電影圈綽號「小朱」，與《老娘》導演朱岩蘭綽號一樣，且2人名字發音只差一個字，讓他覺得有緣分，因此受邀搶先看片。不過由於綽號發音和醜聞纏身的「小豬」羅志祥一樣，敏感時機讓現場主持人高山峰猛一聽嚇了一跳，逗得全場大笑。朱延平說：「一直以來自己拍的電影，不管是搞笑片還是戰爭片，最後都是Happy Ending，有圓滿結局，不喜歡有遺憾。尤其在現在這麼苦的疫情期間，看《老娘就要這麼活》是有療癒效果的。現在疫情沒完沒了，看看電影比較輕鬆。」

資深演員班鐵翔出席紀錄片《老娘就要這麼活》特映會。（粘耿豪攝）

《老娘就要這麼活》特映會還請到資深演員班鐵翔、資深監製吳功、中華演藝總工會理事長康凱等人出席。而吳功則透露今年本來有2部片因為疫情關係停擺，其中一部片據悉為柯有倫主演的溫馨喜劇片《掌中的星星》，年初時在廈門前置完成，本來打算等過完年再去拍攝，沒想到過年開始疫情爆發，現在都過不去了。《老娘就要這麼活》將於8日全台上映。

(中時 )