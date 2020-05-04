台中市消防局依美規清洗消防衣，購買大容量的滾筒式洗衣機及專用清洗劑，避免清洗時破壞消防衣構造。 據指出，消防衣厚重又不能陽光曝曬，否則將影響防護性能，若自然風乾需時間較長， 因此採熱交換器後快速烘乾，有效清潔具危害碳粒子的消防衣。

台中市消防局指出，打火兄弟著裝出勤因救災時，沾滿或吸附煙塵中的有毒物質，可能影響消防員的呼吸系統及皮膚健康，依據美國消防協會規範，設計並購置消防衣除汙、清洗、風乾的專業設備，成為消防員救災執勤最佳的後盾。

消防局表示，依據美國消防協會（National Fire Protection Association, NFPA）所制訂的NFPA 1851規範，消防局設計一款可直接接用消防車出水口的除汙噴管，噴管上裝置特殊噴頭，可產生大面積的高壓水霧，於事故現場初步清潔消防衣及裝備，避免汙染或有毒物質隨著這些防護裝備帶回各分隊。

市府並特別選購大容量的滾筒式洗衣機及消防衣專用的清洗劑，避免清洗時破壞消防衣構造；另由於消防衣相當厚重，清洗後如要自然風乾，常需數天時間，又不能在陽光下曝曬，會影響防護性能，因此特別選用能利用空氣經過熱交換器後乾燥原理的烘乾裝置加速烘乾。

消防局指出，良好的救災裝備可保護消防員救災時，減低火、熱及煙塵的威脅，目前已購置完成消防衣除汙、清洗、風乾的專業設備，後續將配合各消防人員需求，採購第二套消防衣，讓消防員能以最完善的裝備出勤，執行救災任務。

(中時 )