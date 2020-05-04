五一連假剛過，觀光成績單出爐，台南市民宿業者普遍反映住房率依舊慘淡。台南市政府4日推出「民宿產業轉型培訓計畫」，幫助業者充電、以訓代賑。民宿業者4日分享，各家為求生存使出渾身解數，將推出傳統市場深度旅遊，或是與旅遊電商平台結盟，希望在疫情降溫之際，力挽昔日人潮。

位於安平老街的民宿業者陳冠甫感嘆，五一連假生意持平，僅維持數月來1、2成的住房率，再加上安平老街遭列「1968」APP監測點，「殺傷力很驚人。」陳說，為迎接疫情後可能的「報復性消費」，民宿轉型刻不容緩。他認為，台南傳統市場密度高，導覽遊客到市場採買食材，再回民宿DIY烹調，都是不錯的賣點。

另1家民宿業者呂依樺則表示，過去旅遊電商平台僅賣套裝行程，未來有機會合作推出訂房功能，透過一條龍的服務吸引遊客，「與OTA（線上旅行社）異業結盟是未來趨勢。」

此次培訓計畫由市府與台灣好客民宿協會合辦，課程為期9天，邀請KLOOK台灣市場行銷總監林耀明、糯夫米糕老闆劉雨樵、阿霞飯店第3代接班人吳健豪等多位講師分享經營心得。台灣好客民宿協會理事長黃秀惠指出，民宿業者要度過此波觀光寒冬，自我提升相當重要，數位行銷可多方嘗試FB、IG，或是自行拍攝短片，才能抓住消費者的眼球。

台南市長黃偉哲4日前往培訓會場為民宿業者打氣，同時也盛讚台南民宿業者大多年輕有衝勁，願意接收新知，並非只是騰出家中空房隨意經營，「是真心要把自己行銷出去，非常具有企圖心的經營模式。」他也鼓勵，與其坐著等津貼、補助，不如充實自我，協力讓府城觀光再創高峰。

(中時 )