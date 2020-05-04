刑事局出動除暴特勤隊至桃園攻堅，查獲詐騙集團機房。（警方提供／胡欣男台北傳真）

警方將朱等6嫌依詐欺、組織犯罪移送。（警方提供／胡欣男台北傳真）

詐團月撈千萬，還開保時捷、賓士名車，戴百萬名表。（警方提供／胡欣男台北傳真）

有竹聯幫黑道背景的朱姓男子，涉嫌在疫情期間，假借「新冠肺炎」話術，假冒檢警，向大陸民眾詐騙，初估3月至今已有近百人受騙，不法獲利約1000萬台幣。刑事局日前至朱嫌位於桃園的話務機房攻堅，逮捕朱等6嫌，依組織犯罪、詐欺等罪嫌送辦。

警方調查，39歲朱嫌等人，在桃園市民宅設立跨境電信話務機房，向大陸民眾誆稱對方採檢「新冠肺炎」確診，若對方一頭霧水，就把話題帶到其個資外洩等，需立即報案，藉機假冒公安詐騙。

專案小組上周持搜索票，至朱嫌機房攻堅，現場逮捕朱嫌等人，現場查獲詐欺用筆記型電腦4部、工作機20支、人頭電話卡19張、WIFI分享器2臺、平板電腦1部、監視器鏡頭3組、租賃契約2份、金融帳簿10本、AP手錶1支、新台幣216萬5000元整、白色保時捷休旅車1部、黑色賓士休旅車1部等證物。

警方估計，朱嫌的AP表要價449萬，加上保時捷與賓士，光是名車、名表，市值就超過千萬。朱嫌否認詐欺，並拒絕提供被害人資料，複訊後遭法官裁定羈押禁見，警方將從查扣證物，循線追查被害人與該集團的洗錢流向，擴大偵辦。

(中時 )