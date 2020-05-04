張國榮和林青霞的《白髮魔女傳》最廣為人知。（華映娛樂提供）

張國榮、林青霞主演的經典港片《白髮魔女傳》今年完成4K數位修復，時隔27年將重新躍上大銀幕。該片改編自武俠小說大師梁羽生的同名著作，武俠江湖加上奇幻愛情的情節，曾數次改拍電影或電視劇，大咖明星吳奇隆、黃曉明、范冰冰等人都飾演過卓一航和練霓裳這對愛侶，不過經典難以超越，在影迷心中最深刻的還是張國榮與林青霞的版本。

吳奇隆2012年在電視劇《新白髮魔女傳》飾演的卓一航雖顛覆了原著中優柔寡斷的個性，但其中一個結局吳奇隆最後變成白髮，造成部分粉絲反彈；黃曉明與范冰冰搭檔演出的電影《白髮魔女傳之明月天國》則因劇情改編過多，並未讓人留下深刻印象。

張國榮在《白髮魔女傳》的卓一航成為影迷心中難以取代的經典。（華映娛樂提供）

張國榮在《白髮魔女傳》所飾演的的卓一航離經叛道，滿頭蓬亂捲髮，善良又反叛，一身邋遢布衣的天真率性，魅力十足，加上林青霞的絕美演出，感情戲份反而成為了此版本最為讓人感動的部分，難怪成為影迷心中難以取代的經典。

《白髮魔女傳》將於5月15日上映，哥哥的另一部愛情代表作品《夜半歌聲》也將在6月5日上映，為滿足哥哥的影迷們一次享受2部苦戀愛情巨作，推出好康套票組，只要400元的超值優惠價即可一次購買2部片的電影票，讓影迷們對哥哥的懷念不間斷。更多購票及電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )