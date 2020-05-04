隆大營建（5519）去年合併營收約43.94億元，每股盈餘約2.43元，4日召開董事會決議，擬配股息1.35元，以4日收盤價14.40元計算，現金殖利率約9.38％。

隆大營建因為建案銷售加上土地出售的業外收益，去年合併營收約43.94億元，利下歷史次高紀錄，每股盈餘約2.43元，年增0.83％，4日董事會通過配發現金股息1.35元，盈餘配發率約55.56％。

(工商 )