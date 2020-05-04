隆大營建擬配股息1.35元 現金殖利率9.38％ 18:302020/05/04 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隆大營建（5519）去年合併營收約43.94億元，每股盈餘約2.43元，4日召開董事會決議，擬配股息1.35元，以4日收盤價14.40元計算，現金殖利率約9.38％。 隆大營建因為建案銷售加上土地出售的業外收益，去年合併營收約43.94億元，利下歷史次高紀錄，每股盈餘約2.43元，年增0.83％，4日董事會通過配發現金股息1.35元，盈餘配發率約55.56％。 (工商 ) #隆大營建 #擬配 #合併營收約 #盈餘約 #股息 也許您會感興趣 推薦閱讀 股息2元 國泰金發現金263億 04:102020/04/30 財經要聞 中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿：亞太實質資產 反彈力佳 04:102020/04/30 投資理財 致伸第一季每股盈餘0.62元 09:372020/04/30 財經 報稅季到 善用『凱基快e貸』 現金、股息入袋 11:532020/04/30 財經 富達國際：陸股投資有亮點 部份陸企逆勢增加配發股息 12:212020/04/30 財經 《金融股》凱基快e貸 現金、股息都入袋 12:502020/04/30 財經 MSCI臺灣ESG高股息30指數ETF 獲資格認可 18:442020/04/30 財經 力泰股息1.85元 殖利率5.78％ 04:102020/05/01 證券．權證 國泰投信ESG高股息資格過關 04:102020/05/04 產業特刊 陸股有亮點 部份陸企配息逆勢加碼 04:102020/05/04 投資理財 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 即時 挑起貿易戰火！川普殺招火力全開 逼全球供應鏈撤陸 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 川普一句話釀災！ 再恐嚇「最終懲罰」就是對陸關稅制裁 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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