小米搶攻母親節檔期商機，今（4）日宣布，小米母親節從週三（6日）至10日止，一連5天舉辦多項商品降價優惠，除小米Redmi Note 8 Pro全系列手機降價600元外，活動期間，單筆消費不含手機產品，滿新台幣9,000元送「小米藍牙項圈耳機」；單筆消費不含手機滿12,000元，獲小米商城mi.com新台幣1,000元現金券1張。

小米4月才辦過米粉節，6日至10日舉辦「小米母親節」促銷活動。主打米家掃拖機器人1C直降2百元而為6,395元；小米空氣淨化器3降1百元而為4,395元；小米AI音箱降價2百元而為1,295元。小米也針對掃拖旗艦「米家掃拖機器人」，5月推出邊刷、單拖專用水箱、濾網等專屬配件，讓「米家掃拖機器人」再升級。此外，小米主打購買小米藍牙耳機AirDots超值版降價200元而為345元，折扣接近63折；小米手環4降價100元而為765元，再贈專屬腕帶。

小米之家台北行天宮店全新改裝後，打造為「小米智慧家庭玻璃屋」，除享小米母親節優惠促銷外，也推出單店獨家優惠。其中旗艦級掃拖「米家掃拖機器人」降價400元而為8,595元；米家手持無線吸塵器Lite降價200元而為4,795元；米家空氣淨化器Pro降價300元，優惠價為6,595元，還可以享受單筆消費滿10,000元，獲得1張500元的小米商城mi.com現金券。

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