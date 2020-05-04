新冠肺炎影響各行各業，尤其餐飲業影響甚鉅，蔡英文總統4日參訪饗賓餐飲集團總部，表示政府努力紓困政策，也感謝企業主配合不裁員、不減薪等，政府與企業合作，讓人民就業穩定，台灣能在這波疫情中受到世界矚目，除了防疫做的好以外，人民團結相互照顧也是成功的關鍵。

饗賓集團董事長陳啟昌說，餐飲業今年遇到新冠肺炎疫情，目前有2000多名員工，薪水、勞健保，占營業額35％至38％，但現在營業額剩下一半不到，堅持不減薪、不放無薪假，若無其他經濟補助來源，可能沒有錢發薪水，但是要感謝政府的紓困政策補助員工4成薪水，且相關經費已經進入公司帳戶，還有銀行貸款相關補貼，在員工數沒有減少之下可以領到全額的薪水，讓企業真的很感動。

蔡英文總統表示，這段期間以來政府在防疫上面對許多挑戰，但是盡全力和人民一起努力，確保抗疫成功，同時這期間人民消費不斷遞減，也希望確保經濟的元氣，政府提出各式各樣紓困方案，在疫情管控上各部會動起來也非常投入。

她說，這段期間大家很辛苦，感謝企業不裁員、不減薪、沒有無薪假，饗賓集團做到這些事，讓台灣在這段期間看到企業的責任感，希望更多企業主與政府一起讓民眾就業更穩定，不管是失業率及無薪假人數等，台灣比其他國家做的更好，就是紓困計畫最重要目標。

(中時 )