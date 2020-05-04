香港政府4日發布預告，今年首季本地生產總值（GDP）按年下跌8.9％，為有紀錄以來最大的單季跌幅；經季節性調整後，按季跌幅亦擴大至5.3％，亦為有紀錄以來最大跌幅。

據路透報導，香港財政司司長陳茂波形容香港經濟已陷入深度衰退，他說，香港經濟的三頭馬車：出口、消費及投資開支情況都不太好，展望第二季形勢未許樂觀，即使有所改善，估計都是緩慢的，主要原因是全球疫情未受控，稍後即使受控，經濟也難以馬上完全恢復，出口難望大幅改善。

陳茂波指出，香港的國際商務旅遊和投資都不容易短時間內大幅反彈，而本地投資亦要時間才能完全恢復。因此對香港經濟發揮最大穩定作用就是私人消費，政府會繼續增加開支，支援企業和就業人士。

陳茂波上周三（4月29日）出席立法會時率先透露，估計今年香港經濟收縮的幅度會介乎-4％至-7％之間，因疫情對香港經濟的打擊較早前估計的更嚴重及持久。

(旺報 )