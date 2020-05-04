香蕉哥哥（林掄元）入行20年，是兒童台元老級成員，陪伴許多人度過整個童年，昨（3）日他曬出和酪梨姐姐的合照，祝對方生日快樂，沒想到其實20年前兩人早相遇，但香蕉哥哥臉蛋竟然完全沒變，凍齡程度讓大家直呼神奇。

香蕉哥哥3日在臉書PO出與酪梨姐姐的20年前後的對比照，寫下這段緣分由來，「有天收到了一張照片，一個穿草莓T-shirt的女孩跟我的合照，我本來以為好可愛是草莓T，後來他們告訴我，旁邊的人我認識，我......想了超久 不認識呀，結果是酪梨 是酪梨，原來是酪梨姐姐小時候」。

香蕉哥哥曬和酪梨姐姐20年前後對比照，臉蛋根本沒變。（圖／翻攝自臉書）

香蕉哥哥還透露曾問過Kiwi、番茄姐姐們，小時後有沒有看過YOYO家族？沒想到，兩人都回答真的會YOYO點點名，讓香蕉哥哥十分開心，歡迎新的水果生力軍們加入為孩子帶來夢想的工作。

對於香蕉哥哥貼的20年前後對比照，網友把亮點全放在他的凍齡臉蛋，紛紛驚呼「香蕉哥哥都沒變」、「香蕉哥哥太威了」、「怎麼都不會變老」、「羅志祥是時間管理大師，你是時間魔術師」。

(中時電子報)