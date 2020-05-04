綠委李昆澤（左）、許智傑（右）4日邀請交通部官員到高雄，與觀光、運輸產業業者座談。（李昆澤提供／柯宗緯高雄傳真）

新冠肺炎疫情衝擊百工百業，尤以觀光業、運輸業快撐不下去。立委李昆澤、許智傑4日邀集交通部等部會與高雄相關產業座談，針對紓困振興方案說明，業者大吐苦水，李昆澤呼籲紓困預算須持續滾動檢討，回應產業需求。

高雄市旅行公會理事長吳盈良提到，現行針對旅行社紓困方案，必須提出5成業績衰退等文件證明，但每筆交易金額很細，量太大了，需花很長時間，對於急需用錢業者緩不濟急，盼能簡化申請補助流程。

吳盈良表示，政府提出「以訓代賑」方案，原本提供提供員工每月120個小時培訓上課，現改為每6個月總共120個小時，「對需要把人才留住的旅行業是很大的傷害」。

高雄市遊覽車公會理事長林士勛直言，遊覽車業95％營業額來自國民旅遊，如今生意幾乎停擺，盼交通部給予專案貸款，審核從寬。高市計程車公會理事長甘光華則盼計程車汰舊換新補助能延長，讓多數運將都能受惠。

交通部政務次長王國材指出，相關振興政策觀光局正規畫中，會配合疫情發展調整，預計投入66.5億元預算重振產業，紓困預算能量不足部分，也會隨時滾動檢討。

李昆澤表示，相關紓困須滾動檢討，即時回應產業需求，像是觀光局人才轉型培訓計畫，相關預算原本只有5億，在他爭取下追加15億；紓困方案需更加完備、申請更加快速，全面照顧到產業界。

(中時 )