大陸「兩會」終於敲定在5月21、22日召開，激勵陸股上周四全面大漲慶祝。投信法人指出，兩會日期拍板，代表大陸疫情已得到明確控制，其次，官方為彌補上半年經濟損失，預期本次重點將聚焦在重振經濟上，可望為陸股帶來加分效用。

統計近10年，上證指數在兩會召開前20個交易日，上漲機率最大，達80％，平均漲幅2.96％；而兩會期間，上漲機率僅約60％，平均小跌0.48％；兩會後20日，上漲機率再次擴大到70％，平均漲幅3.79％。顯示兩會前1個月或結束後1個月，都是布局陸股好時機。

第一金中國世紀基金經理人張帆指出，延宕許久的大陸兩會終於確定召開日期，而且未採取市場傳言的視訊會議方式，象徵意義有三：一是疫情最壞情況已過；二是官方將積極推動企業復工復產；三是股市恐慌情緒解除。

張帆指出，今年正是大陸十三五計畫的收官年，但遭逢肺炎疫情的衝擊，造成第一季GDP負成長6.8％，而且規模以上工業企業利潤較去年同期衰退超過3成，創史上單季最慘紀錄，為了重振經濟發展，5月的兩會勢必全面聚焦經濟改革議題。

大陸經濟過去是由出口、投資、內需三駕馬車拉動，又以出口和投資占大宗；但隨著勞動成本上漲，各國企業興起撤廠、撤資的想法，而中美貿易戰、肺炎疫情讓問題進一步浮上檯面，將迫使大陸政府推動產業升級轉型，並強化內需市場，減緩出口、投資降溫的衝擊。

張帆認為，兩會行情可望為陸股帶來加分作用，特別看好可望受惠於結構性改革的產業，如：互聯網、創新醫療、新能源、物聯網等，建議投資人提前做好準備，以定期定額，分批布局具改革紅利題材的陸股基金。

(工商 )