電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）4日與印度最大整合電信公司—Bharti Airtel（簡稱Airtel）共同發表全球首座虛擬化TDD小型基地台。此款虛擬化TDD小型基地台由Airtel與中磊聯手打造，為雲端無線網路連線提供隨插即用之便利性，大幅優化使用效能。

透過Split Option 2技術，分佈單元DU（Distributed Unit）運用各式寬頻連線作為回程網路（backhaul）連接至雲端無線網路。虛擬化TDD小型基地台不僅大幅提升協作穩定性、更加速異質網路（heterogeneous network）實現。採用開放、分散及獨立之無線接取網路（Radio Access Network，簡稱RAN）架構，協助Airtel電信快速由4G升級，邁向5G之路。

Airtel技術長Randeep Sekhon表示，Airtel心繫客戶，透過產品與服務為用戶挹注生活價值。虛擬化TDD小型基地台的問世可強化室內網路連結，並確保用戶享有最佳化室內連網體驗，期待透過雙方密切合作，建構未來網路新藍圖。

中磊電子總經理王煒表示，中磊長期挹注研發資源，致力於發展次世代電信服務創新解決方案。透過雙方合作，中磊期與Airtel持續技術創新，朝革命性突破之路邁進，攜手開啟電信服務新紀元。

(工商 )