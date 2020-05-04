台開相關人員向本刊爆料，原本5/1發薪日延到5/4，結果今天據傳承諾跳票還沒發放薪資，可能要再延到明天才能拿到薪水，還擔憂說「老董邱復生的時代，應該要被練台生吃掉了？」據悉，該消息是現任員工跟已離職同事訴苦談起。

台開股價2018年2月正式跌破10元，直到今年3月12日全球鬧股災後，股價更探底到每股4.8元，台開的成交量突然從每日不到2千張，倍增為4千到7千張，股價一路重挫。

本刊調查，邱復生的經營危機起自3月18日，股市觀測站公告重大訊息，邱復生及其代表的法人「鴻生投資」，將各申讓五萬零四十五張、三千二百四十張台開股票。

前後任台開的員工談到5月還未收到薪水。（圖∕讀者提供）

不到一周，3月24日鴻生投資再申讓二千九百六十張，合計共五萬六千二百四十五張，若分別以當日收盤價每股5.17元及5.15元計算，這些股票市值約當3億元。

據了解，原來3月18日，台開往來的兆豐銀行通知邱復生，質押股票必須補足金額以保持維持率，不然將斷頭。接著，3月18日及20日兩天，兆豐銀行即連續大賣台開股票一萬一千六百一十三張。

台開就此回應本刊說，申報轉讓股票係台開董事長邱復生之個人理財規劃，申報轉讓五萬多張股數為預計最大值，實際轉讓股數為一萬七千六百七十張，並無外界所稱「承接三萬多張」，董事長邱復生個人持股，自三年前選任時個人持股已增至31,168張股票。

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(中時電子報)