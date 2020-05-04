北市議員鍾沛君踢爆，北市衛生局去年稽查中，錢櫃共660間包廂僅稽查35次，且均查無抽菸，大酸北市府對錢櫃超客氣。（摘自鍾沛君臉書）

錢櫃惡火奪6命，北市消防局已將疏失指向錢櫃，台北市長柯文哲卻始終拿不出往昔氣魄，不敢公開譴責錢櫃董事長練台生。北市議員鍾沛君踢爆，北市衛生局去年稽查中，錢櫃共660間包廂僅稽查35次，且均查無抽菸，但好樂迪有432間包廂就被稽查89次，更被開了14張違反《菸害防制法》罰單，大酸「北市府對錢櫃真的非常客氣！」

鍾沛君指出，市府對錢櫃太客氣，衛生局去年稽查KTV282次，錢櫃有7家、660間包廂，但只被稽查35次，每次都沒查到有客人抽菸；好樂迪11家、462間包廂，就備查了89次，且只有好樂迪被依違反《菸害防制法》，共開出14張罰單；星聚點3家、330間包廂被查25次，其他複合式KTV共133次。

鍾沛君說，錢櫃的包廂數比好樂迪少，但好樂迪被稽查的次數卻遠高於錢櫃，落差很大，且錢櫃更從來沒被查到有人抽菸，顯見北市府對錢櫃是採低要求，非常客氣，不知道究竟是什麼原因。

她還說，到底意外是在包商、還是錢櫃負責人讓包商恣意施工，屆時若檢調結果出來，北市府的處決跟一般外界的價值觀落差太大，輿論不會饒過北市府。

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(中時 )