刺死鐵路警察李承翰一審被判無罪的鄭姓男子，經嘉義地院4日重裁令24小時100萬具保，但因家屬表示無力交保，辯護律師也表明無意上訴，嘉義地院下午火速將嘉義地檢署的上訴卷證及羈押中的鄭嫌移審後，台南高分院傍晚裁定羈押。

高分院法官林坤志指出，被告經訊問後，認為所犯的殺人罪，刑度為死刑、無期徒刑或10年有期徒刑以上之刑，即被告所犯之罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且伴隨高度逃亡之可能，加上具有明顯的精神症狀，足認有再犯及危害公共安全之虞，依刑事訴訟法規定裁定羈押。

林坤志還強調，各審級法院於案件繫屬時或其後，對被告是否符合羈押要件及有無羈押之必要，自應本於職權重新審查判斷，並不受原法院已否羈押、撤銷羈押、停止羈押、再執行羈押或繼續羈押之拘束。此案被告雖經原審裁定撤銷羈押，但經該院審酌上述情形，自得對被告裁定羈押。

鄭嫌被嘉義地院判處無罪並諭令50萬元交保後，嘉檢2度提抗告，台南高分院均撤銷一審裁定。嘉義地院今天重新裁定令鄭嫌24小時內100萬元交保，否則具保失效將繼續羈押。此一裁定上午先送達嘉檢後，又以專車於10時40分送達被告，經被告辯護人轉達被告及其家人均表示無能力以100萬元具保，嘉義地院並未等待24小時交保時限屆滿，即於下午依上訴程序將此案卷證及被告一併移送台南高分院裁定羈押。

(中時 )