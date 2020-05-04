根據alert5報導，中華民國空軍一架F16也參與這次活動。（取自alert5）

美國亞利桑那州路克軍基地於近日舉行空軍飛越致敬防疫人員活動（AirForceSalutesFlyover），我中華民國空軍一架F-16也參與其中。

根據美國路克空軍基地推特、alert5推特以及alert5網站的綜合報導，在美國第161空中加油聯隊的一架KC-135帶領下，來自第56戰鬥機聯隊和第944站都機聯隊的7架F-35A和7架F-16，飛越亞利桑那州鳳凰城的11個城鎮，向新冠肺炎防疫人員致敬。

報導指出，根據路克空軍基地釋出的照片顯示，一架中華民國空軍（Republic of China Air Force）編號93-0704的F-16A也參與其中；另外新加坡空軍一架F-16C亦同。

(中時電子報)